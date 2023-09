Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE 3: Președintele CJ Vaslui, Dumitru Buzatu a primit mandat de reținere pentru 30 de zile de la judecatorii Tribunalului Vaslui. Referatul cu propunere de arestare preventiva pe numele președintelui CJ Vaslui, Dumitru Buzatu, arata detalii despre modul in care procurorii au instrumentat acest caz.…

- Dumitru Buzatu a fost retinut sambata dimineata de procurorii DNA Iasi, dupa ce a fost prins vineri seara in timp ce primea 1,25 milioane de lei mita pentru a ajuta o companie sa obtina un contract. Conform comunicatului oficial transmis de DNA, procurorii au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale…

- Intr-un anunț șocant pentru lumea politica și administrativa din județul Vaslui, Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean (CJ) Vaslui, se afla in centrul unui scandal de corupție, fiind reținut și pus sub acuzare pentru luare de mita. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție –…