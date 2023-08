Stiri pe aceeasi tema

- 13 raniti in Portugalia, intr-o coliziune intre doua tramvaie la Lisabona. In total 13 persoane – inclusiv turisti straini si mai multi copii – au fost ranite usor intr-o coliziune intre doua tramvaie. Incidentul s-a petrecut pe un bulevard important din centrul Lisabonei, anunta salvatori citati de…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a anuntat joi seara, in discursul catre compatrioti, ca sase tari s-au alaturat deja acordului-cadru propus de G7 – grupul tarilor democratice cu cele mai puternice economii – anuntat la summitul NATO de la Vilnius prin care Kievului i se furnizeaza garantii…

- Fortele Navale Romane organizeaza sambata, pe 15 iulie, de la ora 10:00, la Terminalul Pasageri din portul Constanta, Exercitiul multinational "Poseidon 2023ldquo;. Peste 750 de militari din Fortele Navale Romane, din alte structuri ale sistemului national de aparare, precum si din Bulgaria, Belgia,…

- Guvernul Germaniei nu este de acord cu posibilitatea integrarii automate a Ucrainei in NATO nici macar dupa incheierea razboiului izbucnit prin invazia militara rusa, afirma oficiali de la Berlin, sub protectia anonimatului. Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, insista, in pofida avertismentelor…

- Samsung isi aduce in Europa programul self repair, care vizeaza cateva dintre cele mai recente smartphone-uri si laptopuri ale companiei. Pana la finele acestei luni, serviciul ar trebui sa fie disponibil in Belgia, Franta, Italia, Tarile de Jos, Polonia, Spania, Suedia si Regatul Unit. In program sunt…

- Samsung si-a extins programul de reparatii acasa si in Europa, dupa disponibilitatea sa in Coreea de Sud si SUA. Posesorii de telefoane Galaxy S20, S21 si S22 isi pot inlocui acasa ecranul si alte componente. Programul este disponibil in Marea Britanie si alte cateva tari europene, dupa lansarea din…

- Pretul gazelor naturale in Europa a inregistrat vineri un salt de pana la 23-, in conditiile in care traderii au reanalizat riscurile la adresa aprovizionarii pe fondul semnalelor de competitie globala pentru acest combustibil fosil si al valului de caldura care incepe sa afecteze regiunea, transmite…

- Rusia a invinuit sambata Statele Unite si Uniunea Europeana pentru „provocarile de la Pristina”, condamnand folosirea violentei de catre Kosovo pentru a forta intrarea primarilor a trei localitati in primarii blocate de minoritatea sarba, care nu recunoaste legitimitatea edililor, transmite EFE, preluata…