Stiri pe aceeasi tema

- La data de 07 aprilie a.c., polițiștii de la rutiera si cei de ordine publica au continuat activitatile pentru prevenirea și combaterea principalelor cauze generatoare de evenimente rutiere la nivelul județului Bacau. Astfel, pe parcursul zilei de ieri, polițiștii au legitimat 289 de persoane si au…

- De astazi, „dependența” de produse de cofetarie, ciocolaterie și patiserie va putea fi intreținuta in magazinul „Dulcinella”. Redeschis publicului bacauan, dupa un timp in care s-au derulat ample lucrari de modernizare, edificiul, amplasat pe str. Ștefan cel Mare, nr. 4 sc. E-F, parter, reapare cu o…

- Polițiștii din Comanesti au fost sesizați despre faptul ca, o tanara de 17 ani s-ar fi prezentat la spital acuzand dureri ca urmare a unui accident rutier. In urma cercetarilor efectuate, s-a stabilit ca la data de 17 martie a.c., in jurul orei 14.00, un tanar, de 29 de ani, din Comanesti, in timp ce…

- Proiectul, dedicat copiilor de etnie rroma, avand ca ocrotitoare pe Sfanta Cuvioasa Parascheva, va avea sediul in Școala din satul Poiana Negustorului, comuna Blagești, județul Bacau. Noul proiect a prins viața sambata trecuta, la inițiativa parintelui paroh Lucian Dima, alaturi de care au venit in…

- Am constatat ca lucrurile cele mai frumoase și mai surprinzatoare apar și se materializeaza atunci cand nu te aștepți, iar o calatorie facuta simultan in trecut și in viitor este o experiența speciala. Exact asta s-a intamplat din momentul in care proiectul „Fapta buna de azi, calauza pentru maine”…

- Ferma de oi a unui gospodar din zona comunei Vultureni a fost, pur și simplu, decimata de o haita flamanda de lupi. Evenimentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, la o ferma amplasata la marginea satului. Vestea a fost aflata abia dimineața, cand ciobanul tocmit de proprietar sa aiba grija…

- S-a rezolvat problema apei la Targu Ocna, urmare a unei avarii care s-a constatat pe 18 ianuarie. E randul insa acum a locuitorilor din Buhuși sa-și faca provizii. Asta dupa ce S.C. CRAB S.A. a anunțat ca a constatat, ieri, o defecțiune la conducta de aducțiune apa potabila Poiana Morii din orasul Buhusi.…

- Conform Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 in Romania, grupurile prioritare pentru vaccinare sunt: • in etapa I – lucratorii din domeniile sanatații și social (care este in plina desfașurare).La nivelul județului Bacau, pentru prima etapa de vaccinare anti COVID-19, exista 6 centre de vaccinare:…