Dulceață de roșii cherry! Rețeta unui preparat culinar inedit Vrei sa te bucuri de o dulceața cu totul și cu totul diferita? Daca da, este timpul sa dai uitarii fructele sezonul acesta și sa te axezi pe legume. Nu, nu este vorba despre dulceața de castraveți de ieri, fiindca azi vorbim despre roșiile cherry. Iata cum poți prepara dulceața de roșii cherry! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ai ramas in pana de idei și nu mai știi ce sa gatești pentru pranz sau cina?! Este timpul sa uiți de carne și sa iți delectezi papilele gustative cu o porție de mancare de dovlecei cu orez. Suntem siguri ca o sa te incante, mai ales ca dovlecelul este la mare cautare acum! Iata cum se prepara pas cu…

- Te-ai saturat de rețeta clasica de salata de vinete și vrei sa incerci ceva nou și inedit?! Este momentul sa prepari rețeta de salata de vinete cu ardei și usturoi. Este un preparat culinar care se gatește extrem de rapid, iar gustul este unul inconfundabil, ideal pentru o zi torida de vara!

- In aceasta perioada, tot mai multe gospodine au luat cu asalt Internetul și cauta rețete delicioase, care mai de care! Ei bine, tocmai de asta suntem noi aici. Mai jos ți-am pregatit lista cu ingrediente și modul de preparare al chiftelelor de ton. Incearca-le și tu și te asiguram ca nu vei regreta,…

- Te-ai saturat de toate mancarurile calde sau ai ramas in pana de idei?! Noi iți sarim in ajutor cu o rețeta care face furori in acest sezon estival. Mai concret, este vorba despre drobul de vinete. Nu, de data aceasta nu este cu carne, ci cu legume. Iata cum se prepara pas cu pas! Gustul unic o sa te…

- Te-ai saturat de mancarurile bazate pe carne și vrei sa iți delectezi papilele gustative cu legume de sezon?! Ei bine, nu mai este timp de așteptat, asta fiindca noi am pregatit, special pentru tine, rețeta de tocanița cu dovlecei și sos de roșii. Iata cum se prepara pas cu pas!

- Cu siguranța ai mancat cel puțin o data in copilarie o tocana de pui țaraneasca cu ceapa și roșii și ți-a ramas gandul la ea. Ei bine, acum nu trebuie sa te mai gandești la ea cu apa in gura, fiindca noi iți prezentam rețeta pas cu pas, iar finalul o sa fie unul cum nu te așteptai și cu care o sa iți…

- Pentru ca este weekend și cu siguranța vrei sa te delectezi cu un desert delicios, noi iți prezentam o rețeta destul de gustoasa pentru zilele calduroase de vara. Este sezonul cireșelor și te poți bucura de un preparat delicios in doar cațiva pași. Iata care sunt ingredientele de care ai nevoie!

- Vrei sa iți delectezi papilele gustative cu o salata de vara, incarcata cu diferite gusturi speciale? Ei bine, noi va sarim in ajutor cu rețeta de salata cu capșuni, rucola, nuci și avocado. Este irezistibil de buna, ideala pentru orice moment al zilei, așa ca trebuie sa o incerci macar o data! Iata…