Stiri pe aceeasi tema

- Pentru aceasta zi de luni ți-am pregatit o rețeta de sezon, mai exact pateul de fasole cu legume. Este un preparat delicios și sanatos, pe care ar trebui sa-l incerci și tu macar o data. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare!

- Este duminica, iar daca vrei sa te bucuri de un preparat sanatos și delicios, atunci pregatește rețeta de supa de fasole cu pesto. Este un preparat gustos, care va reuși sa-ți incante papilele gustative și ii va impresiona pe cei dragi ție. Iata de ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de…

- Daca nu știi ce sa mai gatești, rețeta de mai jos este ideala pentru aceste zile. Se poate consuma ca aperitiv sau pe post pe garnitura. Sufleul de fasole se prepara foarte simplu și nu ai nevoie de multe ingrediente in prepararea lui.

- Se apropie o sarbatoare extrem de importanta in Romania, și anume Sfinții 40 de Mucenici din Sebastia. Pe data de 9 martie, creștinii ortodocși pregatesc mucenici. Noi iți vom da o idee interesanta, astfel ca iți vom explica cum sa gatești mucenicii cu branza. Este un preparat delicios pentru luna martie.…

- Ministerul Sanatații a anunțat care sunt tipurile de tratament antibiotic care vor putea fi eliberate in farmacii, fara rețeta. In urma cu cateva zile, Ministerul Sanatații a emis un ordin care schimba modul in care sunt prescrise și eliberate antibioticele și antifungicele de uz sistemic, iar intr-una…

- Daca ai ramas in pana de idei, și nu-ți trece prin cap cu ce desert i-ai mai putea surprinde pe cei dragi, noi iți propunem sa incerci aceasta rețeta de prajitura “care se face singura”. Un desert rapid, ieftin și bun, extrem de ușor de preparat.

- Daca nu ai idee cu ce desert sa ii mai surprinzi pe cei dragi, noi iți propunem o rețeta de prajitura „O noapte la Veneția”. Un desert rapid, ușor de preparat, pentru care nu ai nevoie de ingrediente speciale. Iata care sunt pașii pe care trebuie sa ii urmezi pentru a obține un preparat ca la carte.

- Maine este luni, prima zi a saptamanii, iar daca nu aveți prea mult timp sa petreceți in bucatarie, atunci pregatiți o supa cu legume. Este cel mai simplu preparat pentru perioada postului. Iata de ce ingrediente aveți nevoie, dar și care este modul de preparare!