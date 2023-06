Stiri pe aceeasi tema

- Romania U21 a remizat in ultimul meci de la EURO 2023, scor 0-0 impotriva Croației U21. Basarab Panduru a avut un discurs vehement la adresa „tricolorilor”. Romania a incheiat cu un singur punct și fara gol marcat grupa B de la EURO 2023. Basarab Panduru a avut un singur remarcat din tabara „tricolora”,…

- Selectionerul echipei de tineret a Romaniei, Emil Sandoi, a operat doua modificari in formula de start fata de meciul cu Ucraina pentru partida cu Croatia, care se joaca marti seara, pe Stadionul Steaua din Bucuresti, in Grupa B a Campionatului European de fotbal Under-21 din Romania si Georgia.

- Managerul general al celor de la FCSB, Mihai Stoica (58 de ani), este vehement legat de felul cum selecționerul naționalei U21 a Romaniei, Emil Sandoi (58 de ani), a pregatit meciurile pe care naționala de tineret le-a jucat la Campionatul European. „Tricolorii” au fost eliminați dupa doua meciuri in…

- Basarab Panduru (52 de ani), fost internațional, a tras concluziile dupa Romania U21 - Ucraina U21 0-1, in grupele EURO 2023. Panduru a criticat dur jocul naționalei lui Emil Sandoi și a analizat prestația mai jultor „triclori”. Remarcatul a fost portarul Ștefan Tarnovanu, jucatorii criticați au fost…

- Romania U21 a fost invinsa de Ucraina U21, scor 0-1, și este ca și eliminata de la EURO 2023. Ruslan Rotan (41 de ani), selecționerul ucrainenilor, a dedicat victoria armatei de la Kiev. Ruslan Rotan, fotbalist cu 100 de selecții in prima reprezentativa a Ucrainei, scrie o pagina importanta de istorie…

- Romania U21 a fost invinsa de Ucraina U21, scor 0-1, și este ca și eliminata de la EURO 2023. Marius Șumudica, antrenorul lui Al Raed, n-a avut mila de Emil Sandoi și de elevii lui. Marius Șumudica spune ca Ștefan Tarnovanu, Alexandru Pantea și Valentin Țicu au fost singurii „tricolori” decenți in…

- Mihai Popa (22 de ani), portarul Romaniei U21 in disputa cu Spania U21, și-a schimbat manușile in minutul 4 al disputei din Ghencea. „Tricolorii” pregatiți de Emil Sandoi au un debut cum nu se poate mai greu in grupa B a Campionatului European de tineret, in Ghencea, impotriva Spaniei U21, campioana…

