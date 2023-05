Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Maroc au incheiat in premiera un acord privind exportul de ovine. Parțile au convenit modalitatea in care se va desfașura activitatea in timpul vizitei unei delegații marocane la București.Ministerul Agriculturi, condus de Petre Daea, anunța ca și-a atins obiectivele privind „recaștigarea…

- Marocul ar putea sa devina in curand o noua destinație pentru exporturile romanești de ovine. Discuțiile au demarat deja intre cele doua parți, urmeaza sa fie agreat modelul de certificat sanitar veterinar, dupa care este așteptata o delegație formata din oameni de afaceri și oficiali guvernamentali…

- ”Ministrul agriculturii, Petre Daea, a avut astazi, 5 mai 2023, o intalnire in format videoconferinta cu Mohamed Sadiki, ministrul agriculturii, pescuitului maritim, dezvoltarii rurale, apelor si padurilor din Regatul Marocului. Tema intrevederii a vizat nevoia Marocului de a importa ovine si intarirea…

- Romania a incheiat anul trecut cu un deficit comercial mare, determinat, in mare parte, de cresterea de preturi inregistata pe plan mondial, a declarat, joi, presedintele Institutului National de Statistica (INS), Tudorel Andrei, la conferinta cu tema „Finantarea Romaniei”. „De foarte multe ori venim…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca ii este greu sa ințeleaga cum Romania, care era considerata candva "granarul Europei", a ajuns acum sa importe mai multe alimente decat exporta, adaugand ca "s-a pierdut interesul" pentru dezvoltarea industriei alimentare.

- Presedintele Klaus Iohannis va efectua, de sambata pana marti, o vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, la invitatia presedintelui Emiratelor, seicul Mohamed bin Zayed Al-Nahyan. „Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, va efectua, in perioada 18-21 martie 2023, o vizita oficiala in Emiratele Arabe…

- Dezvoltarea relațiilor Romaniei cu statele regiunii Golfului reprezinta un obiectiv important al politicii externe a țarii noastre, avand in vedere tradiția solida a relațiilor bilaterale, impactul evoluțiilor globale actuale asupra intereselor strategice ale ambelor parți, dar și o serie de obiective…

- Ministrul Agriculturii, Petre Daea și ministrul Agriculturii din Iordania, Khaled Hneifat, au mers, luni, in vizita la ferma de berbecuți din localitatea Romos din Hunedoara, deținuta de cel mai mare oier din Romania, Dumitru Andreșoi. Pe agenda discuțiilor s-a aflat, așa cum era și de așteptat, intensificarea…