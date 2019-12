Dublu interviu Kaspersky: Cum va schimba 5G securitatea informatica?

Stiri pe aceeasi tema

- In ajun de sarbatori, Ilie Nastase si sotia sa Ioana au oferit un interviu in premiera, la Star Matinal! Cei doi au planuri marețe in urmatoarea perioada și au lamurit și zvonurile potrivit carora ar fi la un pas de divorț.

- Sambata vremea se racește semnificativ, devenind normala pentru aceasta perioada. La munte treptat vor predomina ninsorile, iar de duminica lucrurile devin și mai serioase.Vineri valorile termice se vor mentine mult mai ridicate decat mediile multianuale. Temperaturile maxime se vor incadra…

- Aflat la Iasi pentru a lua parte la o dezbatere cu studentii mai multor facultati, cei mai multi fiind de la Informatica si de la Automatica si Calculatoare, Catalin Arama a spus ca 80% dintre sistemele de operare sunt vulnerabile. 'Pot spune ca 80% este o cifra mare, intr-adevar, si reflecta o realitate…

- In 45% dintre marile companii, proporția de femei care lucreaza in departamentele de securitate IT este mai mica decat cea din cazul restului de departamente ale companiei. Cu toate acestea, doar 37% dintre aceste organizații au pus in aplicare sau au luat in calcul programe care sa aduca mai multe…

- Circa sase din zece companii au suferit o bresa de securitate informatica in ultimii trei ani, iar o treime dintre specialistii in securitate IT, care nu au avut de-a face cu incidente, spun ca e foarte probabil sa fie victime fara sa stie asta, arata un studiu global al companiei romanesti de securitate…

