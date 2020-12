Stiri pe aceeasi tema

- Norvegianul Petter Nortug, dublu campion olimpic la schi fond, a fost condamnat, luni, la sapte luni de închisoare, iar permisul de conducere i-a fost suspendat pe viata, sentinta fiind pronuntata de un tribunal din Oslo, potrivit espn.com.Northug, în vârsta de 34 de ani, a…

In 2015, a fost condamnat la 1 an și 10 luni de inchisoare pentru ca a condus baut la volan. In 2019, a fost condamnat din nou, la 2 ani și 2 luni de inchisoare, cu interzicerea dreptului de a...

- Are 14 ani, e frumoasa, invața foarte bine și e pasionata de mașinile de curse! De doi ani, Alexandra Teslovan, fiica cea mare a lui Adi Teslovan, unul dintre cei mai buni piloți de raliuri de la noi, este pilot in cursele de time attack pe circuit și super slalom, caștiga medalii și trofee și concureaza…

- Un barbat de 22 de ani din municipiul Iasi a fost condamnat la detentie pe viata dupa ce a ucis doi vecini. In motivarea judecatorilor se mentioneaza ca Razvan Butuc a comis fapta pentru a face rost de bani necesar procurarii de etnobotanice.

- Bogdan Olteanu a primit o condamnare definitiva la 5 ani de inchisoare, cu executare. Fostul presedinte al Camerei Deputatilor a fost acuzat de corupție in urma cu 12 ani și inițial, primise o sentința de 7 ani in spatele gratiilor, care a fost contestata.

- CONDAMNARE…Condamnat, in prima instanta, de magistratii Tribunalului Vaslui la 5 ani de detentie intr-un centru specializat, Andrei Valentin Trofin, elevul cutitar de la Feresti, renunta la posibilitatea de a se judeca in apel. Astfel, Trofin ramane cu pedeapsa data de catre instantele vasluiene. Pe…

- Politia orasului Cajvana a primit spre punere in aplicare mandatul de executare a pedepsei inchisorii emis in aceeasi zi de Tribunalul Suceava fata de un localnic de 41 ani condamnat la o pedeapsa de 3 ani 7 luni si 20 zile de inchisoare cu executare pentru „dare de mita”, „ultraj” și „conducere sub…