Dublu atentat sinucigaș, soldat cu peste zece morți Cel putin zece persoane au fost ucise intr-un dublu atentat sinucigas cu masina-capcana in capitala somaleza Mogadiscio, potrivit politiei si agentiei de stiri de stat. Doua mari explozii au lovit Ministerul Educatiei din inima orasului, in timp ce presupusi militanti islamisti au luat cu asalt complexul, potrivit ofițerului de poliție Mohamed Dahir, citat de DPA. Martorii de la fața locului spun ca atentatul sangeros s-a soldat cu cel puțin zece morți. Gruparea Al-Shabaab a revendicat la postul de radio Andalus cele doua atentate sinucigase. Prima explozie a lovit ministerul, apoi a doua explozie… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

