ANAF face seminarii online pentru completarea Declarației unice ANAF face seminarii online. Agentia Nationala de Administrare Fiscala organizeaza seminarii online dedicate Declaratiei unice si reaminteste ca, in anul 2024, termenul de depunere al Declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – Formular 212 este data de 27 mai, inclusiv, informeaza instituția prin intermediul unui comunicat de presa, transmite Agerpres. In acest context, webinariile vizeaza informarea contribuabililor in legatura cu modul in care acestia trebuie sa procedeze la completarea si depunerea declaratiei unice privind impozitul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

