Stiri pe aceeasi tema

- Un atac armat a avut loc la o biserica catolica din Londra. O fetița de 7 ani este in stare critica. Alte cinci persoane au fost ranite in urma atacului care a avut loc sambata. Mai multe persoane asistau la un serviciu religios dedicat unei mame și fiicei sale, care au murit in noiembrie. Deodata a…

- Aproximativ 25 de milioane de oameni din California sunt afectati de inundatii in acest weekend, dupa ce statul american se confrunta cu ploi torentiale, relateaza BBC. Mai multe cai navigabile au fost inundate, cel putin 19 persoane au murit si mii de oameni au fost rugati sa-si evacueze casele. In…

- Doua persoane au murit dupa ce au fost lovite de gloante, vineri, la Paris, a anuntat Parchetul francez, precizand ca au fost de asemenea ranite alte patru persoane, dintre care doua se afla in stare foarte grava, informeaza AFP si Reuters, citate de Agerpres.roA fost declansata o ancheta pentru asasinat,…

- Cinci persoane au fost ucise si o alta a fost ranita duminica, intr-un incident armat la periferia orasului Toronto, in estul Canadei, a anuntat politia canadiana, informeaza luni AFP. Presupusul autor al atacului a murit dupa schimburi de focuri cu fortele de ordine, a declarat pe ...

- Cel putin 21 de persoane, intre care cinci copii, si-au pierdut viata dupa o alunecare de teren produsa in Malaezia, iar cautarile continua pentru gasirea altor 12 oameni aflati in campingul neautorizat unde a avut loc tragedia, afirma autoritatile, potrivit Reuters, citat de Agerpres. Fii…

- Un incendiu violent dintr-un imobil din Vaulx-en-Velin, in suburbia nord-estica a orașului Lyon, ce a avut loc in noaptea de joi spre vineri, s-a soldat cu zece morți, dintre care cinci copii, și paisprezece raniți, dintre care „patru in stare de urgența absoluta", a anunțat

- Sase persoane - inclusiv doi politisti tineri - au fost ucise intr-un atac armat si unui asediu al unei proprietati izolate, in statul australian Queensland, anunta marti politia, relateaza AFP. Patru agenti de politie au sosit luni seara la o proprietate la marginea careia se afla copaci, in in apropiere…

- 14 persoane au fost impușcate luni seara, pe o strada din vestul orașului Chicago, relateaza Chicago Sun Times. Potrivit anchetatorilor, cel puțin doi oameni au deschis focul dintr-o mașina asupra unui grup de persoane aflat in apropierea unei intersecții dintre California și Polk, in jurul orei 21:30.…