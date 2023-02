DUBLU ARV: Șoferul lui RAED, FOCAR de EBOLA la DSU! Tribunalul Militar București l-a condamnat pe plutonierul adjutant șef Daniel Adrian Țibichi la 2 ani și doua luni de inchisoare cu suspendare… O decizie a magistraților militari care, la prima vedere cel puțin, pare a nu trezi interesul nimanui. Iata insa ca tocmai plutonierul Țibichi se poate dovedi ”buturuga mica” de care era nevoie ca […] The post DUBLU ARV: Șoferul lui RAED, FOCAR de EBOLA la DSU! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Daniel Adrian Tibichi este plutonier adjutant șef in rezerva, iar in noiembrie 2021, cand a avut loc incidentul, era șoferul lui Cristian Radu. Potrivit procurorilor, prim-adjunctul șefului IGSU, conducea cu viteza mașina de serviciu, mergea pe linia de tramvai și, pentru a evita sa loveasca un pieton,…

- Tribunalul Militar București l-a condamnat la inchisoare cu suspendare pe șoferul generalului Cristian Radu, șofer care și-a asumat un accident auto in locul șefului sau și l-a ajutat sa ascunda gravitatea incidentului. Cazul a fost dezvaluit in octombrie 2022 de Libertatea. Generalul Radu s-a pensionat…

- Comisia Europeana a decis: OMV nu trebuie sa plateasca taxa de solidaritate. Codurile CAEN, citate in Ordonanța de Urgența, respecta activitațile prevazute in regulament, ar considera instituția europeana. OMV Petrom se afla intr-un conflict deschis cu autoritațile fiscale din Romania, dupa ce a anunțat…

- Perechea formata din Gabriela Ruse si Marta Kostiuk (Ucraina) s-a calificat, miercuri, in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului de grand slam Australian Open, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu a fost invinsa de germanca Laura Siegemund cu scorul de 5-7, 7-5, 6-3, joi, la Melbourne, in runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului.

- Perechea Monica Niculescu (Romania) / Alicia Barnett (Marea Britanie) s-au calificat in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului WTA 250 de la Hobart (Australia), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 259.303 dolari.Romanca si partenera sa le-au invins,…

- Tanara jucatoare romana de tenis Vanessa Ioana Georgiana Popa Teiușanu a jucat finala probei de dublu a turneului W15 dotat cu trofeul Sharm El Sheikh Egypt Women's Future și inclus in circuitul ITF, ea facand pereche cu Kira Pavlova, din Rusia. Cele doua au fost invinse, scor 6-7 (5), 4-6, de cuplul…

- In perioada 14-20 noiembrie, in Romania s-au inregistrat de peste doua ori mai multe cazuri de infectii respiratorii acute - gripa clinica, IACRS si pneumonii, fata de aceeasi perioada a anului trecut.