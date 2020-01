Dublarea alocatiilor nu se poate face imediat. Iohannis promite ca in cateva luni Presedintele Klaus Iohannis a fost intrebat astazi ce se intampla cu dublarea alocatiilor, lege pe care a promulgat-o, insa masura pe care Guvernul are de gand sa o amane.



"Guvernul isi face ultimele calcule. Si eu, si Guvernul ne dorim cresterea alocatiilor pentru copii. Partea mea a fost de a analiza legea si de a decide promulgarea sau nepromulgarea. Legea este in regula, de aceea, am promulgat-o.



Guvernul isi doreste majorarea alocatiilor, insa problema care trebuie acum rezolvata este una care tine de bugetul national, care a fost aprobat inainte sa se aprobe aceasta lege… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol si foto: business24.ro

