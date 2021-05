Dubla crimă din Oneşti. Angajatorul muncitorilor ucişi, găsit vinovat Chimcomplex, angajatorul muncitorilor ucisi in apartamentul din Onesti, a fost gasit vinovat de catre ITM. „In raportul ITM se arata ca muncitorii au suferit un «accident de munca mortal». De asemenea, ITM a amendat Chimcomplex si i-a obligat sa refaca procedurile de securitate in munca. Dispozitia data de catre angajator celor doi muncitori, aceea de […] The post Dubla crima din Onesti. Angajatorul muncitorilor ucisi, gasit vinovat appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Chimcomplex, angajatorul muncitorilor ucisi in apartamentul din Onesti a fost gasit vinovat de catre ITM, conform avocatului Adrian Cuculis. „In raportul ITM se arata ca muncitorii au suferit un «accident de munca mortal». De asemenea, ITM a amendat Chimcomplex si i-a obligat sa refaca procedurile…

- La inceputul lunii martie, o dubla crima a socat toata Romania. Doi barbați angajați ai Chimcomplex SA, Onești, au fost luați ostatici și ulterior injunghiați de fostul proprietar al apartamentului in care lucrau. Informații din ancheta au aratat ca nu existau proceduri și norme de delegare a lucratorilor…

- Chimcomplex, angajatorul muncitorilor ucisi in apartamentul din Onesti a fost gasit vinovat de catre ITM, conform avocatului Adrian Cuculis. „In raportul ITM se arata ca muncitorii au suferit un «accident de munca mortal». De asemenea, ITM a amendat Chimcomplex si i-a obligat sa refaca procedurile de…

- Chimcomplex, angajatorul muncitorilor ucisi in apartamentul din Onesti a fost gasit vinovat de catre ITM, conform avocatului Adrian Cuculis. „In raportul ITM se arata ca muncitorii au suferit un «accident...

- Asasinarea muncitorilor Silviu Iștoan și Dan Patatu, in ”apartamentul groazei” de la Onești, este cercetata nu numai de judiciariștii și procurorii bacauani, ci și de Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Bacau, scrie evz.ro. Recent, inspectorii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Familia lui Silviu Iștoan, unul dintre muncitorii sechestrați și omorați la Onești, pe data de 1 martie, cere doua milioane se euro despagubiri morale de la polițiștii implicați in operațiunea de salvare, de la conducerea Poliției Romane și a Ministerului de Interne. Fratele, cumnata și nepoții lui…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, a confirmat in cadrul unui interviu televizat ca una dintre victimele de la Onești a fost atinsa de gloanțele de cauciuc trase de polițiști. Declarația vine in contextul in care in spatiul public au aparut fotografii cu trupul victimelor de la Onesti, fotografii…

- Nenorocirea s-a intamplat luni, in Onești. Barbatul de 60 de ani a venit la apartamentul pe care il pierduse, se pare in urma unei executari judecatorești și i-a sechestrat pe cei doi muncitori angajați sa renoveze apartamentul, potrivit Mediafax. Fostul proprietar se pare ca nu se impacase cu gandul…