Ii merge bine pe toate planurile! Dua Lipa (28 de ani) a ajuns de la o avere de 25 de milioane de dolari, cat avea anul trecut, la 35 de milioane de dolari, potrivit tabloidului Daily Mail. Artista britanico-albaneza, care inainte sa se apuce de muzica era chelnerița, a caștigat și cate 160.000 de dolari pe saptamana, […] The post Dua Lipa s-a imbogațit cu 10 milioane de dolari in doar un an! Ce avere are acum first appeared on Suceava News Online .