- Anul 2022 a fost unul cu plati record din fonduri europene in sectorul transporturilor, acestea ajungand la 2,27 miliarde euro, cu 860 milioane mai mult fata de anul anterior, informeaza Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI).

- Daca toata lumea este de acord ca 2022 a fost un an rau, cu si mai putina incredere si speranta este asteptat anul 2023. Rusia ameninta cu bombele cele mai napraznice, America trimite in Ucraina armament din ce in ce mai sofisticat, UE vrea sa-si faca armata proprie. In plan militar, seful NATO este…

- Programul Operational pentru Transport a fost aprobat de Comisia Europeana, suma alocata fiind de 9,6 miliarde de euro, din care 4,65 miliarde sunt fonduri europene nerambursabile, a anuntat, vineri, ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, pe pagina sa de Facebook. ‘Unda verde…

- 17 decembrie| Balul caritabil ”Povestea Brazilor cu Dar”, la Cugir: Banii din strangerea de fonduri vor fi folosiți pentru cumpararea unei ambulanțe sociale 17 decembrie| Balul caritabil ”Povestea Brazilor cu Dar”, la Cugir: Banii din strangerea de fonduri vor fi folosiți pentru cumpararea unei ambulanțe…

- CARAȘ-SEVERIN – Deputatul social-democrat carașean se raliaza poziției ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, in privința necesitații ca Serviciul de Ambulanța sa fie dotat urgent cu autospeciale! „Este absolut ingrijorator ca-n prezent jumatate din parcul auto al Serviciului Național de Ambulanța…

- Primaria Municipiului Timisoara a castigat proiectul ”Achizitia de mijloace de transport mai putin poluante (troleibuze) necesare imbunatatirii transportului public de calatori in Municipiul Timisoara”, prin fonduri PNRR. Este vorba de peste 80 de milioane de lei din care Municipalitatea va cumpara…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, afirma ca, in perioada 2018-2022, Departamentul pentru Situatii de Urgenta ar fi trebuit sa achizitioneze, in baza unui contract-cadru, un numar minim de 2.100 de ambulante pentru Serviciile de Ambulanta aflate in subordinea Ministerului Sanatatii, insa in ultimi…

- Patru barocamere mobile, cumparate de IGSU cu 5 milioane de euro, zac nefolosite de mai bine de 4 ani. Achiziția a facut și obiectul unei anchete DNA, dar de dosar nu se mai știe nimic. „Afacerea este scandaloasa, cel puțin in sensul prețului și inutilitații. Insa noi, la IGSU, nu mai credem ca aici…