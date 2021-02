Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 70 de persoane, printre care 12 copii, au fost evacuate dintr-un bloc din Timișoara dupa ce un miros ințepator a fost simțit in seara zilei de marți, 23 februarie, la parter.In urma masuratorilor efectuate de catre echipajul CBRN, s-au detectat substante periculoase in spatiul comercial…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a cerut ca Serviciul de Control in Sanatate Publica din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis sa faca o ancheta in cazul de la Timisoara, unde 70 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc dupa o actiune de dezinsectie la cofetaria situata la parter.

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a cerut ca Serviciul de Control in Sanatate Publica din cadrul Directiei de Sanatate Publica (DSP) Timis sa faca o ancheta in cazul de la Timisoara, unde 70 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc dupa o actiune de dezinsectie la cofetaria situata la parter.…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 29 cazuri noi de infectare (din care 14 pacienți testați in laboratoare private și un pacient intr-o unitate sanitara din alt județ). Pacienții au varste intre 22 ani și 86 de ani. Ancheta epidemiologica…

- Ancheta la Spitalul Orasenesc din Corabia Ministrul sanatatii a decis, duminica seara, trimiterea unei echipe de control a Directiei de Sanatate Publica Olt la Spitalul Orasenes din Corabia, pentru a ancheta cazul unui pacient care a fost filmat stând pe jos si cerând ajutor. Dupa…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a decis, duminica seara, trimiterea unei echipe de control a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt la Spitalul Orasenesc din Corabia, dupa ce online au aparut imagini cu un pacient filmat stand pe jos si cerand ajutor. „Am urmarit si eu imaginile care au fost…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a decis duminica seara trimiterea unei echipe de control a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt la Spitalul Orasenesc din Corabia pentru a ancheta cazul unui pacient care a fost filmat stand pe jos si cerand ajutor, anunta Ministerul Sanatatii. Imagini cu un…

- Ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, a decis duminica seara trimiterea unei echipe de control a Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt la Spitalul Orasenesc din Corabia pentru a ancheta cazul unui pacient care a fost filmat stand pe jos si cerand ajutor, anunta Ministerul Sanatatii. Citește…