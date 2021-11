DSP Iași a stabilit procedura pentru efectuarea tratamentului cu anticorpi monoclonali la persoanele infectate cu COVID-19 Direcția de Sanatate Publica Iași a stabilit procedura pentru efectuarea tratamentului cu anticorpi monoclonali la persoanele infectate cu COVID-19. Aceste doze se vor administra pacienților cu forme ușoare și medii de boala, care nu necesita administrare de oxigen și care au factori de risc semnificativi pentru evoluția severa a COVID-19, in primele 6 zile de la debutul simptomelor. Eficiența anticorpilor monoclonali depinde de administrarea cat mai precoce dupa debutul bolii. Aceste medicamente previn trecerea la stadii severe de boala, numai daca sunt administrate in primele 6 zile de la debut.… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

