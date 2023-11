Stiri pe aceeasi tema

- Autostrada Sibiu – Fagaras pare sa intre in linie dreapta. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca vinerea viitoare vor fi semnate contractele de proiectare si executie pentru loturile 1 si 2. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu a informat ca peste o saptamana sunt invitați la semnat…

- Primii kilometri de autostrada inaugurați in județul Salaj in luna septembrie au marcat numarul simbolic de 1000 km de drum de mare viteza in Romania. Deși in anul 2020, anul pandemiei, multe investiții s-au amanat, Autostrada Transilvaniei a fost unul dintre proiectele care a fost deblocat de ministrul…

- Primarul din comuna Prajesti, judetul Bacau, a fost filmat cum, in 14 septembrie, in sedinta Consiliului Local ii spune unei persoane seropozitive: „Aveti o boala transmisibila, nu va apropiati (…) Mie mi-e frica sa stau lana un om de genul asta! (…) Are SIDA omul ala!”. Consiliul National pentru Combaterea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta ca a fost desemnat castigatorul licitatiei pentru proiectarea si executia tronsonului 1 al autostrazii Sibiu-Fagaras, parte a 13, Boita- Avrig-Marsa, cu o lungime de circa 14 kilometri. Valoarea contractului este de 1,89 de miliarde de lei fara TVA.”Inca…

- ”Inca un pas pentru constructia autostrazii Sibiu-Fagaras, parte a A13! CNAIR a desemnat astazi castigatorul pentru proiectarea si executia tronsonului 1, Boita- Avrig- Marsa (DJ105G) in lungime de 14,25 km”, a aratat Grindeanu, vineri, intr-o postare pe Facebook. Constructorul turc – Makyol Insaat…

- Traficul pe lotul Nusfalau – Suplacu de Barcau, pe Autostrada Transilvaniei, va fi deschis joi, 21 septembrie, a anunțat miercuri intr-o conferința de presa, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu. “Maine (joi, 21 septembrie 2023, n.r.) dam in circulatie cei 13 km din Autostrada Transilvaniei. E…

- Contracte semnate pentru Autostrada Sibiu-Fagaraș lot 4 și porțiuni din A8 și A0. Situația pe tronsoanele neterminate din țara Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) a incheiat, miercuri, contractul de proiectare și construire a lotului 4 din Autostrada Sibiu-Fagaraș. Pentru tronsonul lungime…

- Sorin Grindeanu a fost prezent, miercuri, la semnarea a trei contracte pentru obiective de infrastructura rutiera, eveniment care a avut loc la Ministerul Transporturilor. ”Sunt aproape 65 de kilometri pe acele contracte semnate astazi. (… ) Primul dintre ele, parte din Autostrada Unirii, finantata…