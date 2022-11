Stiri pe aceeasi tema

- Este unul din cei mai importanți jucatori pe piața de produse electrocasnice. Compania este activa și in Romania, precum in intreaga lume. Dar, informațiile de ultima ora nu sunt din cele mai bune. Acestea vorbesc despre Electrolux, ca fiind gigantul care face concedieri masive peste tot unde activeaza.…

- Romania are foarte multe locuri frumoase de vizitat, dar unul se remarca prin priveliștea și legendele de aici. Lacașul sfant care apare din apa unui lac te lasa fara cuvinte. Turiștii care vin in aceste parți raman impresionați de mediul inconjurator. Unde se afla aceasta biserica veche scufundata…

- Schimbari majore pe piața muncii din Romania au avut loc in ultimii doi ani. Cați oameni și-au schimbat jobul in ultimii doi ani, ani marcați puternic de pandemia de coronavirus, vedeți in randurile de mai jos ale articolului. Cați romani și-au schimbat locul de munca in ultimii 2 ani. Experții nu au…

- Un numar din ce in ce mai mare din clienții Lidl și Kaufland reclama tot felul de probleme. Aestea au aparut atat in Romania, cat și in celelalte state europene un retailerii sunt prezenți. Cele mai recente informații aduc in prim plan e-mailurile de phishing. E-mailurile de phishing, pericolul major…

- Am aflat care este gigantul care angajeaza sute de oameni in Romania. Compania a mai angajat 300 de persoane anul acesta, iar pentru locurile vacante de munca puse la dispoziție acum salariul este atractiv. Așadar, unde trebuie sa se adreseze cei care sunt in cauatarea unui loc de munca, vedeți in randurile…

- Timp de cateva sute de ani, mineritul, meseria din Romania care e pe cale de disparitie, a fost principala ocupație. In anii comunismului numarul celor care practicau mineritul se ridica la cateva sute de mii. Astazi, daca mai sunt activi aproximativ 2000 de oameni. Noile politici impuse de forurile…

- Pericolul infecțiilor din spitale este o realitate ce nu poate fi contestata. In fiecare an, in Europa mor zeci de mii de oameni din cauza infecțiilor contractate in instituțiile medicale. Țara noastra nu reprezinta o excepție. Anunțul facut de șeful Ministerului Sanatații, Alexandru Rafila. Cați oameni…

- Majoritatea turiștilor romani, dar și straini, știu extrem de multe despre cele doua spectaculoase șosele, Transfagarașanul și Transalpina. Dar, mergand pe DJ 175A, ajungi la ocul de vis in Romania pe care sa il vizitezi toamna. La coborarea din pasul Cabana Rarau, dupa manastirea Rarau și la 5 km de…