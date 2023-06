”Lucrarile de punere in siguranta a DN 67C, Transalpina, continua”, anunta, joi seara, DRDP Craiova. Sursa citata a precizat ca in cursul zilei de joi s-au efectuat lucrari de indepartare a stancilor de pe versanti, care riscau sa cada in partea carosabila. De asemenea, s-au facut reparatii la parapete si montare/reparatii indicatoare rutiere. O comisie speciala din cadrul CNAIR a verificat, miercuri, daca traficul poate fi deschis in siguranta pe DN 67 C. In urma reviziei s-a stabilit ca nu poate fi reluata circulatia pe Transalpina, intrucat sunt inca zone unde zapada adunata pe versanti poate…