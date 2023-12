Stiri pe aceeasi tema

- Politistii din SNPPC primeau 20% reducere la Ferma Dacilor. Presedintele SNPPC spune ca „nu e in atributiile noastre sa facem controale”. „Va informam ca Biroul teritorial SNPPC din IPJ Prahova a incheiat un nou parteneriat in domeniul turismului. Incepand din 8 iulie, membrii SNPPC&familiile beneficiaza…

- Pensiunea Ferma Dacilor, situata in localitatea Tohani, a fost distrusa complet intr-un incendiu devastator. Potrivit informațiilor disponibile in prezent, cel puțin 6 persoane și-au pierdut viața in flacarile devastatoare, iar doua sunt date disparute. Salvatorii fac in continuare cautari disperate…

- Un cunoscut bodyguard din Capitala a murit, alaturi de doi dintre cei trei copii ai sai, in tragedia de la complexul Ferma Dacilor din localitatea prahoveana Tohani, in a doua zi de Craciun. Barbatul era chiar unul dintre finii patronului, Cornel Dinicu, dar și mana sa dreapta. Cei doi fii ai sai care…

- Un nou scandal zguduie Jandarmeria Romana. La nicio luna dupa ce o fosta purtatoare de cuvant a Brigazii Speciale a Jandarmeriei a fost prinsa cu cocaina in geanta, un alt angajat al structurii a fost gasit cu stupefiante in autoturism. Jandarmul a fost oprit in trafic, pentru un control de rutina,…

- Bucureșteanul acuzat ca și-a omorat matușa, dupa ce a stropit-o cu benzina și i-a dat foc in scara blocului in care locuia, și-a recunoscut fapta. Explicația acestuia este una insa halucinanta, fiind convins ca a fost indreptațit sa o bata cu bestialitate pe femeie, dupa care sa ii dea foc. Luni, 6…

- Politistii de la Grupuri Infractionale Violente din Bucuresti au facut mai multe perchezitii la interlopii din clanul Camatarilor, acestia fiind acuzati ca au sechestrat si torturat doi tineri. Potrivit unor surse judiciare, suspectii in dosar sunt apropiati ai lui Nutu Camataru, membrii ai clanului…

- Un barbat de 80 de ani a fost atacat, miercuri, de un urs, in localitatea Horezu, judetul Valcea. El a fost ranit grav, fiind desfigurat, si a fost chemat un elicopter SMURD pentru a fi transportat la un spital din Bucuresti. ”Astazi, in urma unui apel la numarul unic de urgenta 112, jandarmii valceni…