Autoritățile au decis, duminica, sa inchida circulația pe DN 67C Novaci – Ranca, din cauza viscolului care a redus vizibilitata la sub 10-20 de metri. Potrivit Centrului Infotrafic al Poliției Romane, circulația a fost inchisa, incepand cu ora 19.00, pe DN 67C Novaci – Ranca, pe tronsonul kilometric 16 – 34, in județul Gorj. Traficul […]