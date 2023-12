Stiri pe aceeasi tema

- „Un buget construit pe minciuna. Este al doilea an la rand cand construiti un buget cu venituri supraestimate. O gaura de cel putin 40 de miliarde de lei. Un deficit bugetar de 130 de miliarde de lei. Acestea sunt coordonatele bugetului pe care l-ati propus Parlamentului, iar minciuna este modul de…

- Președintele USR, deputatul Catalin Drula, a anunțat formarea unei noi structuri politice, denumita Alianța Dreapta Unita. Catalin Drula a facut acest anunț printr-un mesaj postat pe internet, in ziua de 18 decembrie 2023. Din noua grupare politica fac parte partidele USR, PMP și Forța Dreptei. Dintre…

- Catalin Drula, președintele Uniunii Salvați Romania (USR), va vizita municipiul Arad, in data de 10 noiembrie 2023. Aceasta vizita face parte dintr-o deplasare in partea... The post Catalin Drula, președintele USR, vine la Arad (P) appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Președintele USR, Catalin Drula, a prezentat marți, 31 octombrie, intr-o conferința de presa la Parlament, documente de la Ministerul de Interne și de la Ministerul Transporturilor care arata, spune el, nereguli la licitația facuta de instituția condusa de fostul ministru PNL de Interne, Lucian Bode,…

- USR si-a lansat oficial, vineri, candidatii la alegerile europarlamentare, cu ocazia Consiliului ALDE Europe desfasurat in premiera la Bucuresti, conform Agerpres.Presedintele USR, Catalin Drula, a declarat ca lista lansata de USR este "cea mai buna lista pe care o propune vreun partid din Romania",…

- Erwin Floroni, președintele USR Lugoj, și-a oficializat candidatura pentru funcția de primar al municipiului Lugoj, la un eveniment la care au participat peste 300 de susținatori la Teatrul Traian Grozavescu din localitate. Alaturi de Erwin Floroni la acest important moment s-au aflat personalitați…

- Societatea Horticultura SA estimeaza obținerea unui profit de 35.000 de lei, conform discuțiilor purtate in ședința Consiliul de Administrație al societații. Organismul de conducere a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023. Societatea aparținand Primariei Timișoara va…