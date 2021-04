DRULĂ, informații de ULTIMĂ ORĂ despre autostrada care înconjoară Bucureștiul Vineri, 23.04.2021, a fost stabilit rezultatul procedurii de atribuire a contractului avand ca obiect ”Proiectare și Execuție Autostrada de Centura București km 0+000 – km 100+900, Sector Centura Nord km 0+000 – km 52+770, Lot 1: km 2+500-km 20+000”. Ofertantul desemnat castigator este NUROL INSAAT VE TICARET A.S., din Turcian, cu pretul de 746.763.568,57 lei fara TVA, conform CNAIR. Citește și Autostrada de centura a Bucureștiului capata contur. Chiar astazi a avut loc o intalnire extrem de importanta Lotul 1 al Centurii București Nord are o lungime de 17,50 km. Durata contractului este de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

