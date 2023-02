Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul Sectorului 3, Lucian Judele (USR), ar putea fi eliberat din functie, conform unui proiect de hotarare care urmeaza sa fie dezbatut in sedinta de joi a Consiliului Local. Proiectul a fost initiat de catre 13 consilieri locali PSD si Pro Bucuresti 2020 (PB 2020). Consiliul Local are 31 de…

- Consiliul Local al Municipiului Sebeș este convocat in ședința publica ordinara pentru data de 31 ianuarie 2023, incepand cu ora 14.00, in sala „Gheorghe Maniu” din cadrul Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, cu urmatorul proiect al ORDINII DE ZI: 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului…

- Catalin Drula a afirmat ca este inca devreme sa se pronunte daca USR va sustine o noua candidatura a lui Nicusor Dan pentru un al doilea mandat la Primaria Capitalei, insa va fi o decizie pe care o va lua impreuna cu colegii de partid si va fi bazata pe performanta, perspective si optiunile reale…

- Primarul Capitalei , Nicusor Dan, a declarat ca ”abia asteapta” o discutie cu conducerea centrala a PNL, cu care vrea sa vorbeasca despre cum se imparte bugetul intre municipalitate si primariile de sector.Afirmatiile vin in contextul in care presedintele liberalilor, premierul Nicolae Ciuca, a declarat,…

- Presedintele PNL Nicolae Ciuca a afirmat, vineri, ca Bucurestiul este „un oras blocat in momentul de fata, confruntat cu lipsa de perspectiva, cu un management cu probleme si cu o foarte complicata constelatie de conflicte politice”, relateaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, se falește ca a iluminat Bucureștiul de Craciun, fara cheltuieli, folosind doar instalațiile din anii anteriori. Intr-adevar, cu ceva ani in urma, in presa nu ne puteam plange de lipsa de subiecte, in aceasta perioada, avand mult de scris plecand de la achizițiile…

- Stimulente intre 1.000 si 3.000 de lei pe gospodarie pentru nevoi energetice vor fi acordate cetatenilor din Sectorul 1, dupa ce Consiliul Local a adoptat, in sedinta de vineri, un proiect de hotarare in acest sens. Hotararea a fost adoptata cu amendamente depuse de consilierii locali PNL si PSD Sector…

- Primarul Capitalei , Nicusor Dan, afirma ca Bucurestiul este atractiv pentru mediul de afaceri si are nevoie de o dezvoltare urbana „coerenta, legala si eficienta din punct de vedere al mobilitatii”.Edilul a vizitat Targul National Imobiliar care are loc la Palatul Parlamentului, unde dezvoltatorii…