Licitatia pentru proiectarea autostrazii A3 Ploiesti-Comarnic-Brasov s-a incheiat miercuri, iar in zilele urmatoare, dupa finalizarea formalitatilor, va fi semnat contractul cu firma de proiectare, a anuntat, pe Facebook, ministrul Transporturilor, Catalin Drula.



"Ne asteptam - si am pus asta foarte clar in vedere proiectantului - ca din acest contract sa obtinem: o documentatie tehnica de calitate, cu studii de teren (geologice, topografice, hidrologice, etc) facute temeinic; solutii tehnice moderne, demne de anul 2021, cu tuneluri la Busteni si la Sinaia, nu cu traseu "la zi",…