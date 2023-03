Stiri pe aceeasi tema

- De la Pentagon s-a anunțat ca o drona militara americana s-a prabușit dupa ce a fost interceptata de Rusia deasupra Marii Negre. Armata Statelor Unite a fost forțata sa-și prabușeasca drona de supraveghere MQ-9 Reaper din cauza daunelor cauzate cand a fost lovita de un avion rusesc, a anunțat marți…

- Un avion de vanatoare rusesc s-a ciocnit cu o drona Reaper americana deasupra Marii Negre. Forțele americane au numit aceasta situație ca fiind o interceptare „nesigura și neprofesionista”, noteaza The Guardian. Comandantul Forțelor Aeriene ale Statelor Unite din Europa, James Hecker susține ca drona…

- Un avion de lupta rusesc a provocat marți prabușirea unei drone MQ-9 Reaper a Forțelor aeriene americane deasupra Marii Negre, potrivit unui oficial american citat de CNN. Potrivit CNN, drona Reaper și doua avioane SU-27 Flanker operau peste apele internaționale deasupra Marii Negre. Unul dintre avioanele…

- Președintele american Joe Biden a fost informat marți dimineața despre incidentul intre o drona americana și un avion rusesc deasupra Marii Negre, potrivit CNN.Și comandantul militar suprem al NATO, generalul Christopher Cavoli, a informat aliații cu privire la incident, potrivit unui oficial NATO.Consilierul…

- Un avion de vanatoare de tip Suhoi 27 (Su-27) a lovit marti un avion american fara pilot (drona) de tip Reaper deasupra Marii Negre, o zona foarte supravegheata de NATO de la inceputul Razboiului rus in Ucraina, anunta armata americana, relateaza AFP. "Drona noastra de tip MQ-9 efectua operatiuni de…

- Casa Alba a anunțat Rusia ca Joe Biden merge in vizita in Ucraina. Președintele american a mers la Kiew pentru a arata ca este alaturi de țara atacata de forțele lui Vladimir Putin. Ce a spus consilierul prezidențial din SUA pentru Securitatea Naționala, Jake Sullivan.

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…

- Potrivit sursei citate, este probabil ca vizita lui Joe Biden in Polonia de la sfarșitul lunii februarie sa coincida cu o vizita a lui Zelenski in țara situata in centrul Europei. In prezent, orașele Rzeszow și Varșovia sunt luate in considerare pentru o potențiala intalnire, mai arata zusra citata,…