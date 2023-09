Drogurile scad memoria și inteligența, îmbătrânesc și ”prăjesc creierul” Medicii avertizeaza ca drogurile imbatranesc creierul adolescenților, il ”ucid”, cu efecte grave pe tot parcursul vieții. In legatura cu efectele consumului de droguri, medicul neurochirurg Lucian Eva de la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, spune ca in primul rand este afectat creierul: aceste substanțe ucid, ”prajesc creierul”. ”Inceputul consumului de substanțe stupefiante inca din vremea adolescenței duce la apariția unor tulburari de comportament, de atenție și de memorie, iar la varsta adulta, evaluarea globala a inteligenței scade,” subliniaza dr. Radu Țincu, medic primar toxicologie,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

