Stiri pe aceeasi tema

- Iesenii sunt asteptati vineri dimineata in fata Primariei la arborarea drapelului Romaniei Mari. Acolo va avea loc si un concert sustinut de Corul Marii Uniri. Evenimentul va avea loc la ora 10:00 la statuia regelui Ferdinand exact in ziua in care acesta s-a nascut - 24 august. Facebook

- La aceasta ora, la Institutia Prefectului Buzaua re loc lucrarile Comisiei de Dialog Social. Principala problema discutata astazi este legata de "noula salt" ilegal al Primariei buzau - in furnte cu Constantin Toma, asupa politistilor locali. Centrul disputei este pe HCLM 120, 121 si altele cestipuleaza…

- Un steag negru a fost arborat la Primaria Sfantu Gheorghe de Ziua Imnului. Imaginea a fost facuta publica de Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei. Poliția locala a anunțat ca nu a fost facuta nicio sesizare in legatura cu acest incident. Fotografia cu steagul…

- 29 iulie este Ziua Imnului National, iar evenimente au fost organizate cu aceasta ocazie in intreaga tara. "Cat de nesimtiti puteti fi?! Cat de mult vreti sa ne starniti sentimente pe care poporul roman nu le-a cunoscut?!!! Astazi- PRIMARIA SFANTU GHEORGHE - DE ZIUA IMNULUI NATIONAL A ARBORAT…

- Alexandru Cumpanașu, președintele, Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei a postat pe pagina de Facebook o fotografie in care pe cladirea Primariei din Sfantu Gheorghe apare un steag negru. "Cat de nesimtiti puteti fi?!. Cat de mult vreti sa ne starniti sentimente pe care poporul…

- Aradul are, din nou, cu ce sa se mandreasca. Mihai Mihuț e – din nou – de aur. Luptatorul de greco-romane de la CS Astra Arad, antrenat de Spiridon Stanciu, a obținut primul loc la Campionatul European de Seniori Under 23, in Turcia, marți seara. Medalia de aur de la Istanbul, la categoria 63 de…

- Un plan de actiune destinat promovarii, conservarii si protejarii patrimoniului cultural al municipiului Iasi a fost afisat pe pagina de internet a Primariei, inainte sa fie aprobat de Consiliul Local. Iesenii au la dispozitie doar saptamana aceasta ca sa-si exprime propunerile, opiniile sau sugestiile…

- În cadrul vieții cotidiene, aspectele legate de petrecerea timpului liber, prezinta o importanța deosebita în ansamblul vieții de zi cu zi a fiecarui individ (în cazul de fața, a familiei regale reprezentata de regele Ferdinand și de regina Maria). Timpul liber este o componenta…