Încă o stradă din Slănic riscă să se surpe Dupa ce numeroase locuințe aproape ca stau sa cada și, mai ales, dupa ce o strada s-a prabușit efectiv in urma cu aproape doua saptamani, slanicenii au un nou motiv de panica.Pe strada Baia Verde, in asfalt au inceput sa apara fisuri, iar bucați din carosabil s-au rupt pur și simplu.„Nu știm ce sa mai facem. Azi au venit angajați ai Primariei sa toarne pietriș cu nisip pe porțiunile unde au aparut gauri. Ne este teama, mai ales dupa ce s-a intamplat pe strada 23 August. Noi suntem la circa 300 de metri distanța de acea zona. Au mai fost probleme aici, dar dupa ploile de ieri și alaltaieri sunt… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile au luat decizia de a evacua inca 16 persoane dintr-un bloc de locuinte situat in apropiere. Aici, un stalp s-a scufundat pe verticala in groapa formata. Prefectul judetului, Emil Draganescu: Am constatat impreuna cu.reprezentantii Primariei si ai Electrica faptul ca aceasta sufuziune isi…

- Potrivit ISU Cluj, a fost inregistrata o solicitare privind o alunecare de teren care s-a produs pe strada Uliului din municipiul Cluj-Napoca.”La fata locului s-a alocat un echipaj cu o autospeciala din cadrul Detasamentului 2 Cluj-Napoca, care a constatat ca a fost afectata una dintre benzile de mers…

- O alunecare de teren s-a produs, vineri, 26 aprilie, pe o strada din Cluj-Napoca, fiind afectata una dintre benzi, pe o lungime de 20 de metri. Traficul auto a fost restrictionat, iar zona este monitorizata de echipaje ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta si ale Politiei Locale, informeaza…

- Au aparut imagini care surprind momentul in care strada din Slanic Prahova se surpa. Este alerta maxima in zona, mai ales ca peste noapte groapa a mai avansat. Specialiștii fac in permanența masuratori. Vineri va ajunge acolo și o comisie de la Ministerul de Interne.

- Saptamana viitoare partidul extremist AUR incepe testarea cu detectorul de minciuni a liderilor organizațiilor județene, a confirmat pentru Info Sud-Est prim-vicepreședintele partidului, Marius Lulea. Testarea cu poligraful reprezinta un ”test de integritate” și este necesara pentru a scadea riscul…

- Comisia de Siguranța Circulației constituita la nivelul Primariei a decis ca incepand de sambata, 13 aprilie, circulația rutiera pe str.... The post REGULI NOI Circulație pe sens dublu pe strada Micu Klein din Satu Mare first appeared on Informatia Zilei .

- Un bacauan a facut o sesizare la Primarie cu privire la dispariția trotuarelor dintre strada 22 Decembrie (magazin „2 Andrei”) și strada Prieteniei, sector de drum intens circulat de elevii care frecventeaza școlile din zona. Sesizarea a fost trimisa pe adresa Primariei, iar drept raspuns, angajații…

- Anul 2023 a fost un an al investițiilor in municipiul Sfantu Gheorghe, in care autoritatea locala a modernizat mai multe strazi intens circulate, a inlocuit borduri și a așternut covoare asfaltice noi, a construit trotuare și a refacut din fundatie o intreaga strada, se arata pe site-ul Primariei.…