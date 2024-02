Dramele turcești, vândute scump. Cererea, în creștere Lumea vrea mai multe drame turcești! Turcia este al treilea mare exportator de seriale TV, scrie The Economist . Potrivit sursei citate, Turcia, care se afla in urma SUA și a Marii Britanii, și-a inceput ascensiunea cu ”Secolul magnific”, care a ajuns pe ecrane in 2011. Serialul a devenit popular nu doar in Orientul Mijlociu, ci și in Europa și America Latina. Conform cercetarii Parrot Analytics, cererea globala pentru dramele turcești a crescut cu 184% intre 2020 și 2023, comparativ cu 73% pentru dramele coreene. Exporturile de televiziune ale Turciei au ajuns la aproximativ 600 de milioane de… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

