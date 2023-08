Al doilea mort in cazul exploziei de la Crevedia a fost confirmat duminica, a transmis Raed Arafat. Este soția barbatului care a facut infarct sambata. El iși vazuse soția arsa pe majoritatea corpului. „A avut o suprafața arsa de peste 95%”, a declarat Raed Arafat. Peste 50 de victime sunt spitalizate, dintre care 10, intubate, […] The post Drama uriașa a unei familii dupa explozia de la Slobozia: a murit și soția barbatului decedat dupa prima deflagrație appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .