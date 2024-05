Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 44 de ani din Fetesti a murit in timp ce incerca sa faca o bomba artizanala, dupa ce materialele folosite i-au explodat in casa. Anchetatorii au gasit mai multe articole pirotehnice si elemente de munitie. Barbatul a murit in propria casa din cauza unei bombe artizanale care a explodat…

- Un cunoscut alpinist roman a murit pe muntele Everest, la peste 7.000 de metri altitudine. Ghidul sau este cel care l-a gasit fara suflare in cort. Gabriel Viorel Tabara, in varsta de 48 de ani, a murit luni dimineața in Tabara III de pe Everest, situata la 7470 de metri altitudine. Decesul sau a fost…

- Teribil accident de circulație, marți seara, pe drumul forestier dintre localitatea bistrițeana Petriș și Dealul Negru. Un baiat de 16 ani a murit, iar alți șapte minori au fost raniți dupa ce autoturismul in care se aflau, condus de minorul de 16 ani, s-a rasturnat din cauza vitezei. Potrivit ISU Bistrița-Nasaud,…

- Un bebeluș de 15 luni din Italia, provincia Salerno a fost atacat și ucis de doi pitbulli. Mama a fost și ea ranita in timp ce incerca sa-l salveze pe cel mic.Din primele date reiese ca in dimineața zilei de luni, 22 aprilie, bebelușul a fost atacat și ucis de cei doi pitbulli. Un bambino […] The post…

- Colegiul Medicilor din Bucuresti anunta ca a declansat o cercetare in ceea ce priveste situatia de la Spitalul Sfantul Pantelimon, in urma acuzatiilor conform carora 20 de pacienti ar fi murit dupa administrarea necorespunzatoare a unui medicament. ”In urma informatiilor din spatiul public, Colegiul…

- Soția ambasadorului Rusiei in Romania a decedat, dupa ce i s-a facut rau in reședința din București. Soția ambasadorului Rusiei la București, Valeri Kuzmin, a murit, in noaptea de luni spre marți, in timp ce se afla in reședința sa. Apelul la numarul 112 a fost inregistrat puțin dupa ora 04:00. Soția…

- Mai multe explozii au fost auzite la Kiev in cursul acestei dimineți, dupa ce sirenele de raid aerian au sunat in capitala ucraineana. In jurul orei locale 10:30, SkyNews relata ca primarul Kievului, Vitali Kliciko, a pus un avertisment pe Telegram: „Explozii in capitala. Mergeți de urgența in adaposturi!”…

- O fata de 16 ani era abuzata de propriul tata. Copila, orfana de mama, nu era lasata sa iasa din casa si nu avea telefon, potrivit Observator. Anchetatorii au auzit zgomote suspecte din apartamentul familiei in timp ce investigau o alta infractiune in bloc si au decis sa supravegheze casa. Parintele-monstru…