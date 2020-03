Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE ora 14:00 Inca doua noi decese cauzate de complicatiile infectiei cu coronavirus au fost anuntate astazi in Romania. Este vorba despre un barbat, 71 ani, județul Suceava care a murit la Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca. El suferea de hipertensiune arteriala si prezenta o tumora…

- Fata de 16 ani, ucisa de o forma de rara de coronavirus: ‘Era deja cenușie cand am vazut-o’ O fata in varsta de 16 ani a devenit cea mai tanara victima a pandemiei de coronavirus in Franța, iar medicii au tras un semnal de alarma cu privire la ‘forma extrem de rara de coronavirus’ care a rapus-o pe…

- Numarul persoanelor din judetul Botosani care s-au intors din strainatate si care se afla in izolare la domiciliu, ca urmare a epidemiei de coronavirus, a crescut, joi dimineata, cu aproximativ 45% fata de ziua precedenta, a declarat, intr-o conferinta de presa, prefectul Dan Nechifor. Potrivit acestuia,…

- Un bebelus in varsta de zece luni din judetul Botosani este suspect de imbolnavire cu coronavirus, a declarat, miercuri, intr-o conferinta de presa, seful Sectiei de Boli Infectioase din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta ‘Mavromati’, Valentina Morcov. Potrivit acesteia, mama copilului ar fi revenit…

- Pana astazi, 17 martie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 184 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Au fost inregistrate alte 16 noi cazuri de imbolnavire, dupa cum urmeaza: 7 in Iași, 2 in Suceava, 2 in Neamț și cate unul in Ialomița, Mureș, Botoșani, Bistrița…

- Gigi Becali pregatește urmatorul sezon și negociaza transferul lui Andrei Chindriș (21 de ani), fundașul central de la FC Botoșani. Patronul celor de la FCSB este dispus sa ofere 500.000 de euro pentru Chindriș și ironizeaza presupusele oferte venite din Germania pe numele fundașului. ...

- FCSB va juca sambata, de la 20:30, cu FC Botoșani, in prima etapa din play-off-ul Ligii 1. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, Look Plus și TV Digi Sport. Bogdan Argeș Vintila, antrenorul celor de la FCSB, a susținut azi o conferința de presa și a vorbit despre duelul…