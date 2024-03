O studenta de la Medicina in varsta de 21 de ani a fost ucisa de iubitul ei. Cei doi formau un cuplu de cateva luni, iar apropiații spun ca se ințelegeau de minune. Acum, anchetatorii iau in calcul mai multe variante cu privire la ceea ce s-a intamplat in noaptea crimei, inclusiv cea in care s-ar fi premeditat atacul.