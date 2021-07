Vestea ca Luminița Gheorghiu s-a stins din viața a fost resimțita ca un real șoc in randul fanilor și apropiaților ei. Deși mulți o cunoșteau prin prisma carierei sale de succes, puțini știu faptul ca regretata actrița ascundea o drama sfașietoare. Fiica de numai 6 anișori s-a stins din viața in timp ce marea artista se pregatea sa joace in filmul „Moromeții”!