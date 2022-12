Stiri pe aceeasi tema

- O fata, de 15 ani, din Mehedinți, a ajuns la spital dupa ce a fost lovita joi de o mașina pe o trecere de pietoni din Targu Jiu. Din primele cercetari, polițiștii au stabilit faptul ca un barbat, de 64 de ani, din comuna Mușetești, in timp ce conducea un autoturism pe bulevardul Ecaterina Teodoroiu,…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au respins contestatia formulata de un tanar de 24 de ani, arestat preventiv pentru distrugere. Politistii au explicat ca, in dimineata zilei de 27 noiembrie, in timp ce se afla in incinta unei statii peco din comuna Peerisor, tanarul s-a stropit cu o substanta inflamabila…

- Un iesean din Mogosesti-Siret a fost obligat sa se cuminteasca timp de doi ani pentru a nu ajunge dupa gratii. L-a amenintat cu moartea pe ajutorul sefului de post, considerandu-se persecutat de acesta. In exercitarea atributiilor de serviciu, S.L.F. a contactat-o pe concubina lui Ioan Sirbu pe aplicatia…

- Culita Sterp, cantaret de muzica de petrecere, are dosar la Politie de azi-noapte. S-a urcat baut la volan, a trecut pe rosu si a distrus pe jumatate o masina, la Cluj-Napoca. In timp ce soferul care condusese corect era pe mainile medicilor, Culita si-a abandonat automobilul si s-ar fi ascuns intr-o…

- Aflata pe o strada din centrul orasului de mana cu baiatul sau de doi ani, o ieseanca a suferit un accident absurd, care se putea solda cu o tragedie. A calcat pe un capac de canal care a basculat sub greutatea sa. Femeia a cazut in canal, fracturandu-si un brat. Chemata sa raspunda in fata instantei,…

- Un grup de tineri din Motca a pus pe jar politia din Iasi dupa ce au fugit de acasa. Doua fete minore si doi baieti au pus la cale o fuga in Bucuresti pentru distractii, mai ales ca unul dintre ei furase o suma de bani de la bunici, fiind vorba despre cateva sute de lei. Acestia au stat prin Bucuresti…

- Un nemtean nu a gasit loc mai bun de baut decat masina parcata pe marginea bulevardului, sub ochii politistilor. Nu s-ar fi intamplat nimic, daca doua ore mai tarziu, politistii nu ar fi vazut ca automobilul a luat-o din loc. Soferul s-a ales cu o condamnare pentru conducere sub influenta alcoolului.…

- A abuzat de increderea unor batrani: O femeie din Alba cercetata pentru furt dupa ce a sustras banii unor varstnici. Cum proceda O femeie din comuna Almașu Mare este cercetata pentru furt. Ar fi sustras economiile unor varstnici din comuna, in timp ce ii ajuta la activitațile zilnice din gospodarie.…