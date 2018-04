Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Liviu Dragnea a atacat dur BNR, afirmand ca declaratii ale reprezentantilor acesteia, ale presedintelui si ale liderilor opozitiei "prea sunt coordonate", concluzia sa fiind ca "imomentul in care Romania incearca sa se ridice, e cineva care ii da la picioare". In ceea ce priveste cresterea…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat joi ca inflatia nu este cauzata de actiunile luate de guvern, ci de cresterea pretului petrolului si de liberalizarea preturilor la energie si a sugerat ca actiunile BNR si declaratiile politicienilor din opozitie sunt coordonate. ”Si eu incerc…

- ActiveWatch le solicita Partidului Social Democrat si presedintelui acestuia, Liviu Dragnea, sa isi anunte public sprijinul pentru dreptul la libera exprimare si sa revina asupra declaratiilor privind promovarea unei legi menite sa sanctioneze persoanele care defaimeaza Romania in strainatate.„ActiveWatch…

- Social-democratii s-au reunit, sambata, in congres extraordinar, in cadrul caruia vor fi alesi presedintele executiv, vicepresedintii si secretarul general. Liviu Dragnea a fost cel care a propus, in februarie, organizarea congresului pentru ”relansarea programului de guvernare”. Viorica Dancila: “Datoria…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a declarat, duminica seara intr-un interviu televizat, ca i-a spus presedintelui Klaus Iohannis, dupa ceremonia de investire a membrilor Guvernului Dancila, ca Angela Cristea, sefa Reprezentantei Comisiei Europene in Romania, le-a transmis „minciuni” comisarilor europeni,…

- Liderul PSD Liviu Dragnea acuzat, luni, delegatia Comisiei Europene din Romania de faptul ca ar fi transmis informatii false la Bruxelles referitoare la actiunea Guvernului Dancila privind legile din sistemul judiciar.