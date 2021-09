Stiri pe aceeasi tema

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea sustine ca nu exista probe care sa il incrimineze in alte dosare penale. Dragnea neaga ca ar fi mers in vacante exotice pe bani publici ori pe fonduri asigurate de PSD. Liviu Dragnea a refuzat sa spuna ce salariu are, precizand ca nu castiga „foarte mult” si marturisind…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea a declarat ca traieste din salariul sau, din cel al Irinei si din banii pe care ii primeste de la copiii sai, adaugand ca nu are o avere de multe milioane de euro, insa nu moare de foame. "Am avut doua cercetari din partea ANI in ceea ce priveste asa zisa avere. Eu…

- Fostul lider al PSD Liviu Dragnea, recent eliberat din inchisoare, este vizat de DNA intr-un nou dosar, in legatura cu utilizarea unor sume din fondurile partidului pentru vacante exotice, afirma surse politice. Conform surselor citate, DNA a cerut printr-o adresa oficiala informatii de la PSD, pentru a…

- Surse politice citate de News.ro susțin ca fostul lider al PSD Liviu Dragnea, recent eliberat din inchisoare, este vizat de DNA intr-un nou dosar, in legatura cu utilizarea unor sume din fondurile partidului pentru vacanțe exotice.. DNA ar fi cerut printr-o adresa oficiala informatii de la PSD, pentru…

- Veste bomba pentru Liviu Dragnea! Faimosul politician s-a ales cu un nou dosar penal, de data aceasta fiind cercetat pentru vacanțele exotice in care a tot plecat alaturi de iubita lui, Irina, dar și de alți prieteni apropiați. Se pare ca, abia ieșit din inchisoare, Liviu Dragnea are ghinion din nou!…

- Abia ieșit din inchisoare, Liviu Dragnea s-ar putea confrunta cu o noua problema juridica. De aceasta data este vorba de vacanțe facute pe banii partidului. Surse din conducerea PSD, citate de Antena 3, susțin ca DNA a solicitat informații cu privire la mai multe vizite efectuate de Liviu Dragnea in…

- Avocata lui Liviu Dragnea a postat, joi, pe Facebook, prima fotografie cu fostul lider al PSD de acasa. Dragnea a fost așteptat acasa și de Carmen Dan, fost ministru de interne, dar si de Codrin Stefanescu, unul dintre prietenii sai apropiati. „Momentul mult așteptat! Doamne ajuta! Liviu este acasa!…