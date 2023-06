Stiri pe aceeasi tema

- Sanzienele reprezinta o sarbatoare populara celebrata in fiecare an la 24 iunie, odata cu sarbatoarea crestina a Nasterii Sfantului Proroc Ioan Botezatorul, marcand mijlocul verii agrare.

- COMUNICAT DE PRESA Pentru ca in fiecare an, pe 24 iunie, se sarbatorește Ziua Universala a Iei, sau „camașa cu altița”, așa cum mai este denumita, Centrul Județean de Cultura Dambovița organizeaza, pe data de 23 iunie, un eveniment special dedicat acestui element de tezaur național. Esența IEI consta…