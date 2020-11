Stiri pe aceeasi tema

- Actrita Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani, a ajuns in stare grava, vineri seara, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului „Sfantul Spiridon” din Iasi. UPDATE: Conform ultimelor informatiil Draga Olteanu Matei este constienta si comunica cu echipa de medici de la ATI. „Doamna a ajuns transferata…

- Actrita Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani, a ajuns, vineri seara, in stare grava, la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului „Sfantul Spiridon”, din Iasi, fiind transferata de la Piatra Neamt.

- Actrița Draga Olteanu Matei a ajuns, vineri seara, in stare grava, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfantul Spiridon”, din Iași. Actrița Draga Olteanu Matei este in stare grava, la Unitatea...

- Batranica de 90 de ani a fost gasita de familie cazuta in casa, dupa ce a consumat antigel, crezand ca este suc. Medicii spun ca femeia a scapat cu viața ca prin urechile acului. Anul trecut, aceeași batrana a ajuns la Spitalul „C.I. Parhon” din Iași in stare critica, dupa ce a baut lichid de Articolul…

- Spitalul de la Lețcani, județul Iași, disputat electoral de 7 luni, este inca nefuncțional pentru pacienții in stare grava, pentru ca stația de oxigen este defecta. Ministrul Sanatații a fost la Iași sa vada ce nu este in regula cu spitalul, in vreme de Maricel Popa spune ca cineva a oprit oxigenul,…

- Un barbat in varsta de 70 de ani este in stare grava dupa ce a fost lovit de un autobuz in orașul Galați. Accidentul s-a produs marți, in centrul orașului, iar polițiștii incearca sa afle daca barbatul traversa regulamentar, anunța MEDIAFAX.Pietonul a fost lovit in plin de autobuz și a ramas…

- O fetița de 3 ani se afla in stare grava, dupa ce a fost confirmata cu noul coronavirus. Copilul a fost transportat de urgenta la Spitalul de Boli Infectioase Craiova, pentru a fi tratat. Fetița s-a simțit rau inca de ieri, iar parinții au luat decizia sa o duca la spitalul din Bailești. Acolo, medicii…

- O fetita de 3 ani se afla in stare grava, dupa ce a fost confirmata cu noul coronavirus. Copilul a fost transportat de urgenta la Spitalul de Boli Infectioase Craiova, pentru a fi tratat, relateaza Digi24.Citește și: Cozmin Gușa, date din sondajele interne ale PSD și PNL, pentru Capitala:…