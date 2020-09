Stiri pe aceeasi tema

- Alte 500 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 3 cazuri sint cu transmitere locala (Turcia-1, Franta-1, Germania-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 36 404 cazuri. Total teste efectuate – 2445, dintre…

- Polonia va interzice toate zborurile din Romania și din alte 45 de tari, incepand din 2 septembrie, in conditiile in care tara se lupta cu o crestere a cazurilor de infectie cu coronavirus, transmite Reuters, citata de Agerpres."Din cauza amenintarii raspandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, este…

- Alte 547 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, 6 cazuri sunt de import (Croația, Dubai, Franța, Germania, Italia, Turcia). {{460839}}Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 32484 cazuri. Total teste efectuate…

- De ce Patria Romana? Omenirea a intrat intr-o noua era! Bulversarea inceputa la inceputul anului 2020, prin apariția acestui blestemat Covid-19, reprezinta in fapt, o resetare care a inceput și care urmeaza și se va dezvolta in toate domenile: economic, social, industrial, politic, cultural, religios…

- Potrivit informațiilor obținute de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale Romaniei in strainatate, un numar de 5.902 de cetațeni romani au fost confirmați ca fiind infectați cu COVID-19 (coronavirus): 1.898 in Italia, 572 in Spania, 124 in Franța, 2.935 in Germania, 157 in Marea Britanie, 28…

- Un raport publicat de Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), care analizeaza situația din Uniunea și Marea Britanie, plaseaza Romania pe primul loc in ceea ce privește rata de infectare și de decese provocate de coronavirus, noteaza G4Media. Romania este pe primul loc la rata deceselor…

- Alte 408 cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 3 in Transnistria. Din numarul total de cazuri, 4 sint de import (Turcia-2, Franța-1, Federația Rusa-1). Bilanțul persoanelor infectate cu noul Coronavirus a ajuns la 26222 cazuri. Total teste efectuate…

- Potrivit datelor publicate, numarul imbolnavirilor raportate de țarile membre UE și Mare Britanie a ajuns la 1.675.022. In ceea ce privește primul loc al clasamentului, acesta este ocupat de Marea Britanie, cu 299 426 cazuri. Topul continua cu Spania, Italia, Germania, Franța, Suedia, Belgia, Olanda,…