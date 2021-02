Dr. Radu Câmpian: Aproape toate serviciile stomatologice sunt plătite de pacienți din bani proprii Sunt pacienți romani care nu au trecut vreodata pragul unui cabinet stomatologic ori ajung tarziu, cand deja sufera de probleme dentare majore, ce necesita urgența. Plafonul pentru decontarea serviicilor medicale stomatologice este insuficient, iar prioritizarea pacienților ramane la alegerea medicului dentist, nefiind reglementat vreun act normativ in acest sens. Intr-un studiu recent , efectuat de KANTAR pentru anul 2020, rezultatele au aratat ca mai mult de jumatate dintre romani nu merg la stomatolog, numarul fiind in creștere fața de 2019. Totodata, nu mai avem de „un sfert de secol” niciun… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In 2020, viețile noastre au fost afectate mai mult ca oricand de grija pentru sanatate și, implicit, de instituția in care ne punem bazele: spitalul. In ultimii 30 de ani, un singur spital a fost construit de la zero in Romania. Ce știm despre cum se ridica un spital al viitorului-prezent? Analiza „Spitalul…

- Rezultatele preliminare ale raportului de control al Inspectiei sanitare scoate la suprafața neregulile grave care exista in spitalele din Romania. Digi24 a obținut in exclusivitate raportul Inspectiei sanitare de stat facut in urma controlului in sectiile ATI din toate spitalele publice si private…

- Avocatul Poporului a solicitat Spitalului Judetean de Urgenta Ploiești instituirea unui protocol de informare a apartinatorilor Violeta Stoica Situația aparuta ieri dimineața la Institutul Matei Balș din Capitala, unde cinci pacienți, care se aflau internați intr-unul dintre pavilioanele spitalului,…

- Indiferent de situația interzicerilor din partea autoritaților, producatorii de echipamente 5G sunt susținuți de operatorii de telecomunicații. Vicepreședintele și Șeful pe Europa (fara Franța) al Orange, Mari-Noelle Jego-Laveissiere, a declarat ca Huawei ramane un partener cheie pentru Orange in regiune.…

- Accesul pacienților romani la servicii medicale și medicamente a inregistrat scaderi dramatie, intre 30% și 80% in timpul pandemiei, dupa transformarea spitalelor in centre COVID-19, arata Patronatul Producatorilor Industriali de Medicamente din Romania. „Pacientii romani intra si mai bolnavi in 2021,…

- Inca un stat european impune restricții pentru romani. La intrarea in Croația, cetațenii romani vor fi obligați sa prezinte un test negativ PCR. Inca un stat din Europa cere test PCR negativ la intrarea in tara pentru romani. Romania este inclusa de Croația pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat.…

- Odata cu noul bilanț al epidemiei de coronavirus din Romania, emis de GCS chiar de 1 decembrie, este atins un nou record al pacienților infectați cu coronavirus aflați in stare grava. Sunt 1.259 de pacienți in stare grava internați la terapie intensiva. In spitalele din toata țara, numarul total de…

- Maștile care nu respecta standardele medicale și nici pe cele de protecție ar putea purta o denumire diferita, cel mai probabil „acoperitoare de fața”, pentru a nu se genera confuzii. Decizia ar putea fi luata astazi, a declarat miercuri seara Virgil Popescu, ministrul Economiei. In urma descoperirii…