- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a tras el insusi un semnal de alarma: sistemul de Sanatate din Romania se confrunta cu o problema de personal. De asemenea, el a mai spus ca fenomenul plicului in sistemul sanitar a scazut foarte mult si ca sunt sesizari negative de doar 2 la suta din totalul cazurilor.…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe a declarat luni, in emisiunea Talk News de la Prima News TV, despre proiectul coplatii in sanatate, ca ministrul Rafila ar trebui sa deschida foarte mult dezbaterea si, atata vreme cat toti in aceasta tara contribuie si platesc taxe, principiul sustinut de ei…

Scandalul ia amploare! Germania, surprinsa de schimbarea pozitiei Poloniei privind sistemul Patriot

- Raportul special al Avocatului Poporului (AP) pe tema preventiei si informarii in domeniul medical din Romania, care a fost lansat miercuri, semnaleaza termenele lungi de asteptare in cazul analizelor gratuite. „Principalele deficiente pe care noi le-am constatat in ceea ce priveste acordarea acestui…

