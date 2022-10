Stiri pe aceeasi tema

- Economistul Nouriel Roubini, care a prezis corect criza financiara din 2008, vede o recesiune „lunga și urata” la nivel global la sfarșitul acestui an, care ar putea dura tot anul viitor și o corecție brusca a indicelui bursier S&P 500. „Chiar și intr-o recesiune obișnuita, S&P 500 poate scadea cu 30%”,…

- Economistul Nouriel Roubini, care a prezis in mod corect criza financiara din 2008, se așteapta la o recesiune „lunga și urata” la nivel global incepand cu finalul anului 2022 și care ar putea dura pe parcursul intregului an viitor, scrie Yahoo Finance, care citeaza Bloomberg.Roubini, care in trecut…

- Exporturile de ceasuri elvețiene au crescut cu 11,9% in prima jumatate a anului, ajungand la 11,9 miliarde de franci elvețieni (11,9 miliarde de euro), a anunțat marți federația orologiera, efectul politicii de zero-Covid-19 in China atenuandu-se in cursul lunii iunie. Exporturile de ceasuri din Elveția…