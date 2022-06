Stiri pe aceeasi tema

- Aeronava C-27 J Spartan a Forțelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat joi, 9 iunie, in jurul orei 9.15, din Baza 90 Transport Aerian Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Otopeni - Iași - Viena, a unui pacient cu arsuri, au anunțat reprezentanții…

- O aeronava C 27 J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a decolat marti, 31 mai, din Baza 90 Transport Aerian din Otopeni, pentru a efectua o misiune de transport umanitar pe ruta Iasi Milano Italia , a unui nou nascut aflat in stare grava, cu malformatii cardiace.Echipa…

- Sfarsit tragic pentru barbatul de 76 de ani din Miroslovesti care, sambata, 30 aprilie si-a dat foc. Pacientul a decedat in cursul zilei de astazi. "Noi am estimat ca arsurile in majoritate de gradul 3 sunt pe 55- din suprafata corporala. Colegii de la Clinica de Chirurgie Plastica si Recuperatorie…

- O femeie in varsta de 45 de ani, din Ucraina, a fost adusa la Unitatea de Primire a Urgentelor (UPU) de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) 'Sf. Spiridon 'din Iasi cu o rana infectata produsa cel mai probabil de o schija, a declarat dr Diana Cimpoesu, coordonatorul unitatii. Potrivit sursei…

- Accident grav, ieri, intr-o sectie de la uzina Arcelor Mittal Iasi (fosta Metalurgica). Bratul unui muncitor a fost sectionat din cot in timp ce lucra la un utilaj industrial. Starea muncitorului internat in spital este critica. Acesta ar putea ramane invalid pentru tot restul vietii. Accidentul s-a…