Stiri pe aceeasi tema

- Terenul in suprafața de 428 mp de langa fostul hotel pentru sportivi de la stadion a fost cumparat de societatea SC Tesa Imobiliare SRL, la prețul de 42.285 euro. Situat pe str. 1 decembrie, nr. 3, terenul a fost solicitat spre cumparare de catre un om de afaceri din Pipirig (administratorul societații…

- Reabilitarea si modernizarea Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Sf. Maria" a fost o prioritate pe lista investitiilor si proiectelor importante ale administratiei liberale de la Consiliul Judetean Iasi. Astfel, la sfarsitul anului 2020, obiectivul ce vizeaza dezvoltarea spitalului este realizat…

- ■ la CPU au ajuns, in perioada 24-26 decembrie, un numar de 281 de urgențe ■ 16 pacienți au ajuns la spital din cauza agresiunilor, pe fondul consumului de alcool ■ și Secția Pediatrie a fost luata cu asalt de parinți care aveau copii bolnavi ■ Medicii de garda de la Spitalul Municipal de Urgențe […]…

- Un tanar de aproximativ 17 ani a sarit, marti seara, de la etajul cinci al unei parcari exterioare ce apartine unui centru comercial din Timisoara. In urma caderii, baiatul a supravietuit, el fiind preluat de un echipaj medical si transportat la spital. Incidentul a avut loc marti, in jurul orei 19.00.…

- Doi barbați au ajuns, marți seara, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava dupa ce au cazut de la inalțime, unul de pe garaj, iar celalalt de pe casa.Primul a fost un barbat din Moldova Sulița, in varsta de 54 ani, care a cazut de la o ...

- Ministrul Sanatații trage un semnal de alara legat de explozia numarului de viroze și de lipsa spațiilor pentru tratarea bolnavilor cu infecții de sezon. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sezonul virozelor, in care ne aflam, are un mic decalaj in acest an, precizand ca pentru a…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca sezonul virozelor, in care ne aflam, are un mic decalaj in acest an, precizand ca pentru a reduce supraaglomerarea de la unitatile de primiri urgente trebuie dezvoltate ambulatorii de specialitate, in special pentru copii."Este sezonul virozelor.…

- Invitat in cadrul unei emisiuni la CampinaTV.ro, consilierul local Cosmin Raț a vorbit și despre unul dintre proiectele sale de suflet - cinematograful, venind cu o propunere care poate fi chiar un real succes.