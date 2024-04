Stiri pe aceeasi tema

- Este vorba de Proiect de hotarare nr.73 21.03.2024 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenti obiectivului de investitie "Extindere UAMS Agigea prin infiintarea unui centru de ingrijire a persoanelor cu afectiuni Alzheimer". Reabilitarea propusa va viza, in mod special, cresterea confortului…

- Cu o istorie de peste 2000 de ani, Cluj-Napoca a trecut prin multe transformari. Cea mai importanta, relativ recenta, a avut loc in perioada comunista, cand a fost imparțit dupa modelul aplicat in toate orașele mari din țarile socialiste, cu zone industriale și cartiere-dormitor. Acum, dupa 30 de ani,…

- Spitalul Judetean de Urgenta Zalau va fi dotat, printr-un proiect european de peste 300 de milioane de lei, cu cel mai modern bloc operator din sud-estul Europei, potrivit presedintelui Consiliului Judetean Salaj, Dinu Iancu-Salajanu. Acesta a precizat, luni, intr-o conferinta de presa, ca spitalul…

- Conceput in doua etape, OK SHOPPING CENTER, cel mai nou centru comercial din Bistrița, iși pregatește inaugurarea. Acesta va avea o varietate de magazine, servicii și destinații sportive, spații de recreere și peste 600 de locuri de parcare. OK SHOPPING CENTER, cel mai nou centru comercial din Bistrița…

- Palatul Copiilor din Timișoara va beneficia de bani din PNRR, pentru dotarea și echiparea unui laborator inteligent. Acesta va cuprinde atat echipamentele, adica stațiile de lucru, cat și programele cu licența, mobilier modern, ergonomic, dar și sesiuni pentru instruirea profesorilor care le vor folosi.

- Aleșii locali ai municipiului Targu Mureș sunt invitați sa decida, intr-o ședința viitoare de Consiliu Local, cu privire la oportunitatea aprobarii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) aferent obiectivului de investiție "Introducere teren in intravilanul localitații și stabilire reglementari urbanistice…

- (P) Construirea propriei case reprezinta un moment deosebit de important in viața fiecarui om, fiind un proiect ce impune planificare atenta, dedicare și resurse considerabile. Pentru a asigura succesul acestui proiect, este necesar sa acorzi o atenție deosebita utilajelor folosite in construcție. Acestea…

- Zona Priseaca, pe cale sa fie transformata intr-o oaza de verdeața și relaxare pe fonduri europene. Administrația targovișteana are planuri ambițioase pentru un perimetru de peste 60 de mii de metri patrați. „O investiție aparte, care va transforma radical o zona vasta a Targoviștei, vizeaza «Realizarea…